Ibrahima Niane, qui devrait selon toute vraisemblance occuper la pointe de l’attaque messine cette saison, a été particulièrement en vue, avec un but (6e, 1-0) et une passe décisive pour Vincent Pajot (40e, 3-0). On retiendra aussi le superbe enchaînement de Pape Ndiaga Yade (21 ans), qui a enroulé une frappe de 25m dans la lucarne après un contrôle en extension à la 28e minute. Opa Nguette a ajouté un quatrième but à la réception d’un centre de Thomas Delaine à la 75e, 10 minutes après que Georges Mikautadze, prêté à Seraing par… Metz, a réduit le score sur coup franc (65e, 1-3).