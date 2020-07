Le bureau de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a fait part de son intention de se ’’conformer’’ aux dernières décisions de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a-t-on appris vendredi. La FSF a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 et de ne pas décerner de titres et de geler les promotions et relégations.