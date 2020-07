Élue meilleure gardienne de but du championnat de France la saison dernière avec l’OGC Nice, avec lequel elle s’est retrouvée en finale face à Metz, Hatadou Sako sera la prochaine gardienne des Dragonnes à compter de juillet prochain. (Extraits)

Pour l’internationale sénégalaise de 24 ans, c’est le grand saut vers le très haut niveau. Elle s’est entretenue avec le site MoselleSport où la Lionne a retracé son parcours où chaque étape a été mûrement réfléchie.

Née le 21 octobre 1995 à Tournan-en-Brie, une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France. Internationale sénégalaise depuis 2016 – faute d’avoir été contactée plus tôt par la sélection française – Hatadou Sako se réjouit aussi de porter haut les couleurs du drapeau vert, jaune et rouge.

« Quand le Sénégal m’a proposé de rejoindre la sélection A, j’avais la possibilité d’attendre une éventuelle sélection avec les Bleues. Quand j’ai eu l’impression d’avoir suffisamment attendu ma chance, j’ai opté pour le Sénégal. Aucun regret car je suis heureuse de me battre pour ce maillot. J’avais deux possibilités et j’ai choisi le Sénégal car la sélection me voulait vraiment. Aujourd’hui, j’assume et j’assumerai jusqu’au bout. » Un esprit conquérant qui devrait plaire à son futur club.

wiwsport.com