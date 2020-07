Dans l’émission Lamb-J de la radio Al Fayda de Kaolack au cours de laquelle il est intervenu avant-hier, Baye Mandione a apporté des éclaircissements sur son supposé combat contre Double Tyson. Selon le Fou de Thiaroye Guëm Sa Bopp, aucune démarche pour ce combat n’est faite rappelant à Double Tyson qu’il a d’autres adversaires à croiser.

«Dieu seul sait que je ne suis pas au courant de mon combat contre Double Tyson. Personne ne m’a jamais appelé au sujet de ce combat. Personne à ce que je sache n’est aussi en train de démarcher ce combat. Ce sont des amis basés à Kaolack qui m’ont appelé il y a quelques jours pour m’informer de cela. Mais je dois préciser qu’il n’y a aucune démarche pour ce combat. Sinon, un promoteur est en train de voir la possibilité d’organiser mon combat contre Khoyontane de la Gambie à Kaolack, une localité que je connais bien pour y avoir disputé deux combats, l’un avec Bruce Lee de Fass que j’ai terrassé et l’autre contre Baboye en 2016 qui m’a battu», a expliqué le chef de file de Thiaroye Guëm Sa Bopp, qui intervenait lundi dans rémission Lamb J de la radio Al Fayda, repris par nos confrére Aréne Bi.

Le champion de Thiaroye conseille aussi à Double Tyson de ne pas brûler les étapes, car il a d’autres adversaires à affronter avant lui (Baye Mandione).

«Double Tyson doit savoir qu’il est très jeune. Il a un long chemin à parcourir et ses adversaires sont nombreux. Par exemple, il doit affronter mon jeune frère Baye Mandione Jr, Coly Faye 2… il y a plusieurs jeunes lutteurs qu’il doit affronter. Je lui conseille d’y aller tout doucement, Inch Allah, si Dieu le veut, nos chemins se croiseront un jour ou bien il aura la chance d’affronter un autre grand lutteur. Sinon je le respecte beaucoup, car je ne sous-estime aucun adversaire», a-t-il laissé entendre.

Pour sa prochaine sortie à l’heure où certains combats sont en train d’être ficelés, Baye Mandione a annoncé qu’un promoteur est en train de démarcher son combat. «Je me prépare quotidiennement et je me défonce aux entraînements. Un promoteur est en train de démarcher mon combat contre un grand lutteur dont je vais taire le nom. Mais Inch Allah, sous peu, le monde de la lutte saura de qui il s’agit. Mais en tout état de cause, ce n’est pas Double Tyson», conclut-il.