Son combat contre Balla Gaye 2 récemment ficelé par Gaston Mbengue, le Tigre de Fass devra tout faire pour sauver l’honneur et donner l’espoir à l’écurie Fass où il est le chef de file. Et en tant que président de l’association des lutteurs en activité, il a parlé de l’actualité de la lutte et révèle que deux choses ont causé les difficultés à l’arène. Et il s’agit de la lutte simple et les managers. Il a aussi évoqué les raisons qui lui ont poussé à faire cette révélation.

