Onze stagiaires issus de six arts martiaux différents ont suivi un stage de nunchaku, samedi dernier, au dojo de l’UCAD, animé par Me Mamadou Diop du vovinam viet vo dao. Initier les néophytes et perfectionner les connaisseurs, tels étaient les deux sections de ce stage.

Les deux aspects du nunchaku, le côté artistique et celui du combat étaient au menu. Et c’est le second qui a été le plus mis en exergue par Me Mamadou Diop, qui révèle dans Record : « Le nunchaku est une chaîne ou corde qui réunit 2 bouts de bâton. Cette arme traditionnelle d’origine asiatique permet de se défendre devant 1 ou plusieurs adversaires. Le stage de ce week-end a duré de 10h30 minutes à 13heures avec un test au bout pour juger la capacité de compréhension des stagiaires. Ce qui n’est pas mal dans l’ensemble. »

Pour rappel, les onze stagiaires qui ont participé à ce stage nunchaku, sont issus des disciplines suivantes : le viet vo dao, kravmaga, karaté, kung-fu, taekwondo et system A.

Wiwsport.com