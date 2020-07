Les jeux olympiques de la jeunesse en 2022 sont reportés jusqu’au 2026. Le Sénégal et le CIO d’un commun accord ont pris cette décision. Le ministre des sports Matar Ba, le président du Cnoss Diagna Ndiaye et le maire de la ville de Dakar, Sohame Wardini ont fait face à la presse ce jeudi.

Tous, ont assuré que ce report n’est que bénéfique pour le Sénégal qui se préparera davantage pour accueillir la compétition dans 6 ans. « La décision de reporter les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 a été prise après une réflexion approfondie et beaucoup d’échanges entre les autorités du Sénégal et du Comité International Olympique.Elle répond à une exigence de responsabilité et à un souci d’efficacité » a expliqué le ministre des sports Matar Ba dans son discours.