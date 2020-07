Dan Ndoye est un jeune attaquant de 19 ans. Il est né en Suisse d’un père sénégalais et d’une mère suissesse. Il a signé un contrat de 4 ans avec l’OGC Nice. Découverte…

Né le 25 octobre 2000 à Nyon, dans le canton de Vaud, Dan Ndoye commence le football dans son club local du FC La Côte Sports. Très vite repéré par Team Vaud (centre de formation du Lausanne-Sport), il démarre son aventure sous la tunique bleue et blanche avec la catégorie des moins de 13 ans. Gravissant les échelons à une vitesse impressionnante, il fait ses premiers pas dans le championnat national élite avec les M18 du LS à l’âge de 15 ans. Avec les équipes de jeunes lausannoises, il dispute 38 matchs pour 23 buts.

Des performances qui lui permettent d’intégrer la Team Vaud M21, l’équipe réserve du Lausanne-Sport, à 17 ans. Avec cette formation, évoluant en 4e division suisse, il inscrit 7 buts en 21 matchs. Des performances qui lui ouvre les portes de la première équipe dès la saison 2018-2019. Jamais entré en jeu à l’automne, c’est en deuxième partie de saison qu’il vivra ses premières minutes et ses premiers buts. En 15 matchs, il inscrit 6 buts et s’impose rapidement comme un joueur incontournable dans le collectif lausannois.

Il continue sur sa lancée lors de la saison 2019-2020. Au départ poussé sur le banc suite à quelques remaniements dans le secteur offensif à l’intersaison, il regagne rapidement une place de titulaire au sein de la meilleure attaque de deuxième division. Avec 2 buts et 6 passes décisives en 18 matchs (auquel il convient d’ajouter 2 buts en 3 matchs de Coupe de Suisse), le jeune espoir vaudois marque moins mais conserve une grande importance au sein de l’animation offensive des Bleu et Blanc.

Une ascension en club mais en équipe nationale également. Dan Ndoye a vécu sa première convocations avec la Suisse M18 en 2017. Il inscrit ses premiers buts avec les M19 (3 buts en 10 matchs) avant de rejoindre les espoirs, avec lesquels il a pour l’instant disputé 4 matchs (pour 1 but). A noter qu’il peut jouer pour le Sénégal mais n’a jamais disputé des stages d’entraînements avec les jeunes Lions de la Teranga.

Rapidité, percussion, sens du jeu

Le succès de Dan Ndoye ne doit rien au hasard. Droitier, il est capable de jouer avant-centre mais c’est surtout sur les ailes qu’il se montre le plus à l’aise. Très talentueux, le jeune attaquant est pris pour cible tôt, avant même ses débuts en équipe première du Lausanne-Sport. Intelligent et travailleur, il décide de rester au club afin de poursuivre sa progression. Il y fera vite étalage de ses caractéristiques.

Le jeune lausannois aime provoquer sur son côté et adore piquer dans l’axe. Sentant le jeu, il est capable d’amener les bonnes passes et d’effectuer les déplacements justes pour créer le danger. Joli dribbleur et doté d’une certaine qualité de frappe, il se montre à l’aise dans les petits espaces comme devant le but.

Ses courses font également partie de ses qualités. Avec une bonne pointe de vitesse et une belle accélération, Ndoye fait des ravages sur le côté, bien aidé également par sa condition physique bien développée pour son âge, ce qui l’aide grandement dans les duels.

wiwsport.com (Toutlemondesenfoot/extraits)