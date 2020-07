Le samedi 15 juillet est une date que les Sénégalais n’oublieront jamais. Notre pays a vécu ce jour, sa plus grande tragédie de l’histoire de son football.

La finale de la Coupe de la Ligue entre le Stade de Mbour et l’Union Sportif de Ouakam jouée au Stade Demba Diop a viré au drame. L’affaissement d’un pan d’un mur du stade avait causé, officiellement, huit (8) morts et 477 blessés du coté des supporters du Stade de Mbour.

Le 15 juillet 2017, le football sénégalais a connu son plus grand drame. Trois ans après cette tragédie, Mbour ne s’en remet toujours pas. Le drame a laissé derrière d’énormes dégâts.

Ouakam indemne

Reconnu dans un premier temps coupable, l’US Ouakam avait écopé 7 années de suspension et était reléguée dans les divisons inférieures. Mais l’affaire a pris une autre tournure après l’intervention du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) qui a jugé les responsabilités partagées entre les deux clubs et réintégré Ouakam dans le championnat neuf journées plus tard.

Mbour n’oublie pas

Malgré la médiation du président de la République, Macky Sall qui a tenté de calmer la tension, Mbour n’a toujours pas pardonné et avait même décidé de déclarer forfait pour les deux matchs l’opposant à Ouakam dans le championnat.

Voici les regrettés victimes du drame

Demba Diop laissé à son triste sort

Depuis ce malheureux incident, le stade est fermé pour des raisons de sécurité. Des projets de réfection sont souvent annoncés par les autorités compétentes, mais jusqu’ici rien.

Senego