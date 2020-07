Sans Kalidou Koulibaly en défense, Naples a été accroché ce soir par Bologne d’Ibrahima Mbaye, titulaire, à l’occasion de la 33e journée de la Série A italienne.

Détenteurs de la sixième place en Serie A, les Napolitains sans Kalidou Koulibaly avaient à cœur de prendre trois points supplémentaires lors de leur déplacement à Bologne afin de chiper, du moins temporairement, le cinquième rang du classement à l’AS Rome.

Une mission à accomplir qui prend forme rapidement, puisque sur un corner frappé par Matteo Politano, Kostas Manolas parvient à se défaire de son marquage et ouvre le score d’un puissant coup de tête (7e, 0-1). Pensif sur son banc de touche, Siniša Mihajlović ne trouve pas la solution pour percer une défense des Partenopei bien regroupée à l’image de son gardien Alex Meret, solide dans les airs malgré la charge d’Ibrahima Mbaye.

Trop attentiste, Naples conserve son but d’avance jusqu’à ce que Musa Barrow profite d’un service en profondeur de Roberto Soriano pour remettre les deux équipes à égalité (81e, 1-1). Sans la maladresse de Rodrigo Palacio en duel face à Meret (86e) et un poteau de Soriano (90e+4), Bologne aurait même pu l’emporter au buzzer. Résultat des courses : Naples se contente d’un partage des points et reste sixième à un point de la Roma.

wiwsport.com avec sofoot