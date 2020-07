C’était le choc de la soirée en Premier League et il a finalement basculé du côté des hommes de Mikel Arteta.

Alors que Sadio Mané avait ouvert le score fort logiquement, les Reds se sont écroulés après deux erreurs de ses cadres. Van Djik et Alisson offraient deux buts aux Gunners. Lacazette en profitait pour inscrire un but et délivrer une passe décisive. Liverpool ne battra pas le record du nombre de points en une saison (100) détenu par Manchester City. Arsenal espère encore arracher la qualification européenne.