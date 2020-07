Pour la première fois dans l’histoire du football sénégalais, il existe un syndicat des footballeurs professionnels. L’assemblée générale s’est tenue aujourdhui et des anciens joueurs ont répondu présent.

Parmi eux, Ferdinand Coly. L’ancien défenseur des Lions a été sensible aux revendications portées par le syndicat notamment, de meilleures conditions de travail pour les joueurs professionnels. « Cela fait 10 ans que le championnat existe et il est temps que les joueurs soient reconnus au niveau international. J’irai droit au but nous sommes des hommes de terrain » a t’il déclaré devant l’audience.

Selon lui, les doléances étant les mêmes, il serait plus pertinent d’avoir un seul syndicat au Sénégal pour mieux porter le combat. « Moi en 2012 j’attendais les réactions des principaux acteurs qui sont les joueurs. Je suis obligé de dire que ce que je vois et c’est de de fusionner les deux syndicats footballeurs et entraîneurs parce que la FIFA ne reconnaîtra pas deux syndicats ». En effet, il existe un syndicats des entraîneurs du Sénégal.

Une idée déjà émise dans l’émission Wakh Sa Khalate où un internaute suggérait de rassembler les deux parties et d’élargir avec les footballeurs présents dans les autres championnats amateurs.

