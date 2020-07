Un promoteur s’active pour décrocher le duel Sa Thiès vs Garga Mbossé. Le lutteur de Door Doorate pourrait affronter le jeune frère de Balla Gaye 2.

Le combat Garga Mbossé vs Sa Thiès est démarché par un promoteur. Après Reug Reug vs Sa Thiès, un autre promoteur est entrain de démarcher le combat entre deux jeunes espoirs de la lutte sénégalaise. Il y’a quelques semaines, le fils de Double Less avait refusé 40 millions pour affronter le lutteur de Thiaroye.

Garga Mbossé de son coté avait aussi avait refusé une somme de 15 millions de F CFA pour affronter Sa Thiès il y’a des mois. Le lutteur des Parcelles Assainies revient d’une victoire la saison dernière face à Moussa ndoye. Sa Thiès battu par Boy Niang veut se relancer.

wiwsport.com