Sadio Mané fait partie des joueurs les plus importants de son effectif, sa pièce maîtresse. Jurgen Klopp est satisfait de la progression du Lion depuis son arrivée à Liverpool en 2016.

Au micro de The Sun, le technicien allemand a parlé de la progression de Sadio Mané qui est devenu incontournable dans le dispositif offensif des Reds. « C’est un joueur très complet. Offensivement et défensivement, il travaille très dure et se donne énormément parce qu’il est très rapide. Il joue superbement entre les lignes. Je pourrais en dire autant de beaucoup d’autres joueurs mais Sadio a vraiment évolué mais c’est normal. Il est arrivé à Liverpool jeune, il a grandi et arrive à maturité. Il est arrivé à un stade de sa carriére où cela est inéluctable et on se sent assez chanceux d’assister à cette éclosion » a déclaré son coach.

Liverpool, champion d’Angleterre a fait une excellente saison. Couronné avant la fin du sacre, les Reds n’ont enregistré que deux défaites jusqu’ici. Sadio Mané est le joueur dont les buts ont eu plus d’impact sur les victoires du club. Chacun a joué sa partition et le collectif a largement dominé la Premier League dit Klopp. « Peu de choses que nous avons faites du point de vue tactique ont également aidé les garçons parce que c’est prés de leurs agents où ils n’ont pas à agir qu’ils peuvent être eux-mêmes et jouer au football. Ceux sont les meilleurs et en fait cela aide bien sur, Sadio est un bel exemple de l’amélioration de toute l’équipe ».

