Avec la victoire ce mardi contre Denizlispor (2-0) pour le compte de la 31e journée, Istanbul Basaksehir de Demba Ba conforte sa place de leader devant Trabzonspor.

À trois journées de la fin, Demba Ba et ses coéquipiers reprennent cinq points d’avance sur leur premier poursuivant, Trabzonspor, qui accueillera Antalyaspor mercredi (17h30).

Plus tôt dans la soirée de mardi, Fenerbahçe (5e) a été tenu en échec par Genclerbirligi (1-1), manquant l’occasion de revenir à hauteur de Galatasaray (4e avec 2 points de plus) dans la course à l’Europe.

avec L’Equipe