Chelsea avait un petit avantage dans cette fin de saison en Premier League. En effet, les Blues se déplaçaient dans leur ville de Londres pour affronter Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté juste avant que Leicester affronte Arsenal, un peu plus tard dans la soirée.

Par conséquent, les hommes de Frank Lampard avaient l’occasion de passer devant les Foxes puisqu’ils n’étaient qu’à un petit point derrière. En cas de victoire, ils passeraient donc de la quatrième à la troisième position.

Les Blues se sont fait un peu peur, mais ont finalement réussi à l’emporter dans une rencontre enlevée. Rapidement, grâce à un excellent Pulisic, les éléments de Chelsea ont mené par deux buts à zéro. Le premier but était l’oeuvre d’Olivier Giroud tandis que le second était celle de l’Américain. Mais, les Eagles revenaient avant la pause (34e) grâce à Zaha. Le début de seconde période était rythmé et Tammy Abraham, entré en jeu cinq minutes plus tôt, donnait un peu d’air aux siens (71e). Mais il ne fallait pas attendre encore longtemps puisque Benteke redonnait de l’espoir aux locaux (72e). Finalement, les hommes de Frank Lampard ont réussi à conserver ce score et regarderont, bien assis, le déplacement de Leicester à Arsenal.

