Excellent défenseur central, Kara Mbodj a été freiné dans son élan par de multiples blessures. Des pépins physiques qui ont carrément changé la trajectoire de sa carrière. Il a perdu sa place en équipe nationale et a dû se relancer à Al-Sailiya SC au Qatar.

Promis à un très bel avenir, Mbodj a dû connaitre une carrière très moyenne à cause de son problème récurrent au genou. Il a joué avec cette blessure tant en club qu’avec les Lions. Un fait qu’il est loin de regretter. Même s’il a songé mettre fin à sa carrière.

« Aujourd’hui, je ne l’ai pas regretté. A un moment donné, j’ai failli arrêter le football mais je ne l’ai pas regretté du tout. En sélection, tu as d’autres motivations. C’est un rêve que j’avais depuis que j’étais jeune. Je me suis battu pour avoir une place dans l’équipe, je voulais tout faire pour garder cette place là et faire des performances », a-t-il fait savoir lors d’un Live Instagram avec Yousouph Dabo, l’un des adjoints d’Aliou Cissé en équipe nationale.

Kara Mbodj rassure d’ailleurs sur son état de santé. Maintenant, le défenseur de 30 ans va bien : « Aujourd’hui, j’ai travaillé et avec la bénédiction de Dieu, je suis revenu à un niveau physique que je n’avais pas entre 2015 et 2017 ».

source: africatosports