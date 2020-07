Il a commencé à jouer au basket à l’age de 13 ans à Dakar, après seulement un an aux États-Unis, Fall fait partie des 10 meilleures recrues de la classe de 2023. Il est actuellement le seul espoir de basket-ball des garçons du Colorado inscrit sur l’un des classements nationaux d’ESPN pour les transferts en 2021, 2022 et 2023.

Il a quitté le Sénégal en février 2019, âgé de 16 ans, Baye Fall mesure 2m 10 cm. Actuellement, il a reçu plusieurs offres des universités américaines. Ce qui attire le regard des médias locaux qui lui ont accordé plusieurs entretiens depuis .

Un an après son arrivée aux Etats-Unis, il s’est imposé comme un des plus performants de l’Etat du Caroline. Au cours de sa première saison au Lutheran High School, Fall a en moyenne 21,3 points par match pour ce qui le place au premier rang des marqueurs parmi les étudiants de première année dans toutes les classes. Il a également une moyenne de 11,2 rebonds et 3,5 blocs. « La plupart des gens pensent que je suis juste ici pour le basket-ball – non, je suis ici pour étudier. De retour à la maison, tout le monde joue au football et j’ai longtemps été un bon gardien de but. Il y a beaucoup d’opportunités à venir – des bourses et tout – mais je n’essaie pas d’utiliser le basket-ball pour être quelqu’un dans la vie. Je le fais pour le plaisir pour l’instant car je ne sais pas où le jeu va m’emmener. Je me concentre sur mes études et j’espère que cela me mènera à quelque chose de grand un jour » a t’il déclaré.

Il n’a pas fallu longtemps aux scouts universitaires pour en prendre note. Fall suscite l’intéret de l’Arizona State, du Maryland, du Colorado, de Memphis, du LSU, du TCU, de l’Arkansas, de Baylor, du Texas, de l’État de l’Ohio, du Nouveau-Mexique, de l’État de Washington et de l’Iowa. Il a recu des offres du Kansas, Goergetown,Georgie et Minnesota. « Je cherche des écoles qui sont vraiment bonnes pour moi, qui me joueront, aideront mon jeu et ma carrière universitaire. Je veux une école qui aidera mon développement, ainsi qu’une école qui m’aime et veut me voir jouer pour que je puisse en dire plus sur mon jeu et m’améliorer. Je recherche également un bon programme académique » a t’il informé concernant son futur choix.

S’il ne veut pas surtout pas brûler les étapes, Fall a la trempe des Pros. « Je n’ai peur de rien. Les seules choses qui peuvent m’arrêter sont les blessures et Dieu » a t’il décrit comme sa mentalité.

