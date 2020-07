Le milieu de terrain sénégalais de Fc Pau vient de prolonger son contrat pour une année.

Abdourahmane Ndiaye formé à l’académie Génération Foot de Dakar avait rejoint les Pionniers en 2018. Cette saison, le joueur de 23 ans a disputé 6 matchs en inscrivant un but : 5 en championnat et 1 en Coupe de France dont il a disputé toute la partie et participé à la belle victoire des siens contre Bordeaux en 16e de finale. L’aventure continue ainsi avec les promus. Il évoluera la saison prochaine en Ligue 2.

wiwsport.com