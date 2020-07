Jurgen Klopp est décidé à se battre sur tous les fronts pour garder ses cadres. Apres avoir demandé à ses dirigeants de faire le nécessaire pour garder ses meilleurs joueurs dont la star sénégalaise, fortement convoité par le Real Madrid, l’entraineur allemand ne se lasse pas de monter au créneau pour affirmer que ses hommes clés ne bougeront pas.

Pour Jürgen Klopp, ni Sadio Mané, ni Mohamed Salah ne devraient plier bagage d’ici la fin de leurs contrats respectifs courant jusqu’en juin 2023.

« Donnez-moi un meilleur challenge que de réussir avec le Liverpool FC. Mané et Salah ? Donnez-moi un meilleur challenge que de réussir avec le Liverpool FC ? Il y a beaucoup de grands clubs, mais si vous allez à Madrid ou à Barcelone, vous gagnez le championnat six ou sept fois en quinze ans. Le Bayern l’a remporté neuf fois et la Juventus, c’est pareil. Ce sont de grands succès, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est de faire un impact ici. Nous essayons de tout faire pour être un club vraiment passionnant et pour faire une histoire tout aussi passionnante dont tout le monde veut faire partie. L’objectif est que les joueurs regardent en arrière et disent… l’un des jours les plus importants de ma vie a été celui où j’ai signé pour Liverpool »,a assuré Jürgen Klopp lors d’un entretien accordé à The Daily Mirror.

wiwsport.com