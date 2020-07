Annoncés sur le marché du mercato, Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar feraient finalement l’objet d’une grosse lutte entre deux cadors anglais.

Selon les informations de The Independent, les deux défenseurs feraient l’objet d’un duel 100 % anglais. Selon le média anglais, Manchester City et Manchester United seraient ainsi en lutte pour les défenseurs du Napoli et de l’Inter Milan.

Une guerre des surenchères pourrait donc bien débuter entre les deux cadors anglais dès l’ouverture du marché britannique.

