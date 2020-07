Le club turc s’active pour recruter Moussa Wague. Le latéral droit n’est pas indifférent à l’agitation sur la toile de son transfert.

Les deux clubs sont en discussion pour le transfert de Wague qui n’a pas pu se trouver une place dans l’effectif première de Barcelone. Les dirigeants Blaugrana seraient prêts à le prêter pour une seconde fois après le passage rapide à Nice (5 matchs).

Alors que les négociations sont en cours et que les médias turcs informent de l’intérêt manifeste de Fenerbahce à recruter le joueur de 21 ans, le principal concerné a mis de l’huile sur le feu. Moussa Wagué a attiré les regards en aimant une publication sur son transfert en Turquie. Le clin d’œil n’est pas passé inaperçu, plusieurs fans du club l’ont assailli avec des messages et publications pour lui demander de rejoindre la Superlig.

Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kendisi ve Tolibo ile ilgilendiğine yönelik bir haberi beğendi. pic.twitter.com/BHaaaioYjn — Herşey Spor (@HerseySporcom) July 6, 2020

wiwsport.com