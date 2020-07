Wiwsport.com vous emmène à la découverte de Madnix, un casino présentant des arguments pour devenir une référence pour les fans de jeux de sport.

Jouez Pleinement Sur L’Excellent Casino En Ligne Madnix

Lancé en 2019 sous la direction de la compagnie Silver Star Entertainment Europe Limited, Madnix Casino fait actuellement partie des rares sites de paris en ligne qui comblent les besoins des joueurs. Il est ouvert aux Français, mais également au public africain, notamment aux fans des Lions de la Teranga qui brille de mille feux dans les nouveaux maillots Puma. À en croire les divers avis concoctés sur la toile, il s’est imposé en l’espace de quelques mois comme une référence auprès des parieurs du monde entier en offrant des services de qualité défiant toute concurrence. En effet, ses gestionnaires ont rapidement placé la barre très haut, et ce, aussi bien en termes de jeux que sur le plan des offres promotionnelles. Cet article passe en revue tout ce qu’il propose. Vous saurez s’il convient aux amoureux de sport et s’il est vraiment à la hauteur de la réputation qui le précède. Bonne lecture !

Madnix Casino : Un site 100% légal

Les fans de sport et de jeux accueilleront surement le casino Madnix comme une vraie bouffée d’air frais fiable. En effet, Madnix Casino est nouveau, mais honnête. Il a obtenu une licence auprès du gouvernement de Curaçao qui opère depuis les Antilles néerlandaises. Même si cette juridiction n’est pas la plus respectueuse de l’univers du pari, l’accréditation qu’il délivre aux différentes plateformes prouve leur légalité. C’est alors légalement que le présent établissement propose ses activités. Et pour rapidement séduire les internautes, il s’est doté d’une interface aux multiples options. Celle-ci est en réalité bien organisée et facile à explorer, ce qui témoigne du grand professionnalisme de l’équipe dirigeante. Le plus intéressant, c’est que les amateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne peuvent accéder directement depuis la page d’accueil à leurs titres préférés et trouver rapidement grâce à une barre de recherche le jeu dont ils ont besoin. Aussi, la navigation entre les différentes pages du site est fluide et agréable aussi bien sur PC que depuis les appareils mobiles.

Une impressionnante collection de jeux pour fans de sport

Madnix Casino dispose de l’une des ludothèques les plus intéressantes de toute l’industrie. Pour réussir une telle chose, il a dû s’associer à quelques compagnies de développement de logiciels de renom. Au nombre de ces dernières, il y a Big Time Gaming, Quickspin, Betsoft, Play’n Go, Red Tiger Gaming, EGT, Wazdan, Relax Gaming et Fugaso. Ces diverses marques se sont construit au fil des années une solide réputation et ne lésinent pas sur les moyens pour procurer une expérience de grande qualité aux joueurs. En dehors du fait qu’elles proposent toutes des jeux aux superbes graphismes, elles développent des logiciels permettant la gestion complète des sites. Sur Madnix Casino, le logiciel utilisé est très avancé et disponible en anglais et en français. Il donne accès à presque toutes les catégories de titres, de quoi maintenir l’intérêt de tous les types de joueurs.

Lorsque vous jetez un coup d’œil à la page d’accueil du site, vous constaterez que les jeux sont classés par section. D’un côté se trouvent les machines à sous, qui permettent de gagner de gros gains, avec des options populaires à l’instar de Book of Dead, Nero’s Fortune, Money Train et Troll Hunters 2 qui plairont certainement les passionnés de sport en raison de leur caractère aventurier. On y voit aussi bien des titres classiques à thème d’argent et de fruit que des jeux modernes à multiples fonctionnalités. De l’autre, il y a des jeux de vidéo poker parmi lesquels vous serez toujours impressionné les grands classiques tels que Joker Poker, Deuces Wild, Jacks or Better et Double Joker Poker. Ces options de divertissement ont la capacité de vous offrir une expérience totalement axée sur les gains.

S’il y a une raison pour que les amoureux du sport apprécient le casino en ligne Madnix, c’est qu’il compte dans sa ludothèque plein de jeux de table qui paient autant que les paris sportifs. Dans un premier temps, la plateforme fait le bonheur des joueurs de roulette en mettant à leur disposition un large panel de choix. Parmi ceux-ci, il y a American Roulette, European Roulette, Neon Roulette et Virtual Roulette. Ensuite, elle permet à sa clientèle de tirer un maximum de profit de plusieurs variantes de blackjack, y compris Pirate 21 Blackjack, American Blackjack et Single Deck Blackjack. Ainsi, si vous êtes un grand passionné du 21, vous allez vous régaler durant des heures tout en ayant la chance de gagner gros. Avec des options comme Casino Hold’em et Baccarat, le poker et le baccara complètent logiquement cette liste des jeux de cartes et de table.

Malheureusement, les dirigeants de Madnix Casino n’ont pas jugé utile d’ajouter du contenu live à leur ludothèque. Vous ne pouvez donc pas tenter votre chance sur des jeux avec croupiers en direct. Vous allez devoir vous contenter des jeux susmentionnés auxquelles s’ajoutent quelques titres de loterie et de cartes à gratter. Tous ces jeux sont accessibles en mode démo. Vous pouvez alors les tester pour mieux comprendre leur mécanisme de fonctionnement avant d’y dépenser votre argent.

Une gamme de bonus bien fournie

Si Madnix Casino est aujourd’hui une destination prisée par la plupart des passionnés des jeux et de sport, c’est aussi parce qu’il offre de multiples bonus et promotions. Pour un nouvel arrivant dans le monde du pari en ligne, il sait visiblement comment souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. En effet, lorsque vous vous inscrivez sur cette plateforme et que vous effectuez un versement, vous pouvez compter sur un pack d’inscription qui se présente sous la forme de correspondance. Sur votre premier dépôt, vous avez droit à un bonus de 100% à hauteur d’une somme de 50 €. Cela veut dire que si vous déposez 20 €, vous bénéficierez de 20 € supplémentaire afin de débuter votre aventure avec un budget de 40 €. Sur votre second dépôt, vous recevez une offre de 50% dont le montant maximum est fixé à 50 €. Avec un tel pack qui est exempté de conditions de mise, vous pouvez d’ores et déjà vous attendre à un excellent début sous les chapeaux de roues sur le casino en ligne.

Tous les mardis, Madnix Casino réserve d’intenses moments de divertissement à ses clients. Ils peuvent profiter d’une correspondance de 15% à la limite de 50 € dès les premières heures de la journée. Ils peuvent plus tard enchainer avec un bonus de 30% à hauteur de 50 €. De même, tous les lundis et mercredis, ils peuvent participer au tournoi « Sérendipité » pour obtenir une partie de la cagnotte de 2 000 €. Il s’agit d’une compétition de machines à sous où vous devez jouer à l’un des jeux sélectionnés et tenter d’empocher un bonus de 10x votre pari. Le vendredi, de 10h à minuit, c’est la promotion « Triphasé » qui est au programme et qui vous permet de bénéficier de 3 bonus (15%, 25% et 30% jusqu’à 50 €). Avec ces offres promotionnelles, tous les fans de jeux de sport pourront vivre une expérience hautement lucrative.

Des transactions rapides dans un environnement sûr

Vous l’aurez certainement compris, vous allez devoir passer à la caisse pour effectuer vos opérations bancaires dans le but d’avoir des bonus. Ce qui est bien, c’est que le casino mobile Madnix a pris toutes les mesures pour que les choses se fassent dans les normes. Il s’est alors muni d’une multitude de méthodes de paiement parmi lesquelles vous pouvez choisir. Au nombre de ces options bancaires, il y a les cartes sécurisées de crédit et de débit Visa et MasterCard dont l’efficacité et la rapidité ne sont plus à présenter. Sur le site, les dépôts se font de façon instantanée alors qu’il faut attendre pendant 24 heures au maximum avant que les retraits ne soient autorités. Ce temps sert de vérifications des documents liés au destinataire des fonds. C’est l’une des précautions prises pour vous garantir un environnement de jeu sûr.

Pour renforcer cette sécurité autour des transactions financières, les dirigeants de l’établissement en ligne se sont équipés de serveur protégé par un pare-feu qui empêche toute fuite de données. À cela s’ajoute l’utilisation de quelques technologies de pointe Norton et MacFee. Par ailleurs, Madnix Casino s’engage à travers un politique de confidentialité strict à protéger votre vie privée de sorte qu’aucune de vos informations personnelles et financières ne tombe entre de mauvaises mains. Il ne fait alors aucun doute que vous pouvez effectuer un dépôt sur la plateforme et jouer sans crainte par exemple au poker virtuel à gros enjeux, ce qui est aussi excitant que le mercato où les enjeux dépasse certains clubs de foot..

Un service clientèle pas comme les autres

Le casino en ligne Madnix assure avoir mis les petits plats dans les grands pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Cependant, lorsque vous serez à la quête d’assistance, vous pouvez toujours compter sur son service clientèle. Il s’agit d’une équipe dynamique qui est prête à vous venir en aide de jour comme de nuit. Elle peut être contactée via chat en live ou par courrier électronique. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est très appréciée par les joueurs, car elle répond efficacement à leur appel, et ce, dans les plus brefs délais. Pour vous aider à mieux appréhender le fonctionnement du casino en ligne, il est utile de savoir que les gestionnaires ont élaboré une section « À propos de Madnix » dans laquelle ils vous présentent clairement les différents avantages de leurs offres de service.

Une compatibilité mobile pour le bonheur de tous

L’un des grands atouts de Madnix Casino, c’est sa disponibilité en format mobile. Dans leur ambition de satisfaire les exigences de tous les fans de jeux de sport, les gestionnaires ont pris la peine de proposer le jeu mobile. En d’autres termes, vous avez la possibilité de jouer à vos titres favoris depuis les smartphones et les tablettes. Cette opportunité est encore plus intéressante lorsque l’on sait que les jeux du site sont jouables en mode instantané. Pas question donc d’encombrer votre espace de stockage avec des applications téléchargées comme 1xBet avant de vous divertir en toute tranquillité !

