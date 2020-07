Face à Aston Villa, Sadio Mané a ouvert le score (2-0) et a marqué son 20e but de la saison, toutes compétitions confondues. Encore une fois, le Lion a montré la voie du succès à ses coéquipiers.

« Ce n’était pas facile pour nous. Il y’avait du vent et le terrain était sec également. Mais nous avons bien réagi en seconde période et la maturité de l’équipe était bonne. Nous avons créé de bonnes occasions à la fin et on a obtenu les trois points » a réagit Sadio Mané au micro de SkySports. Son club compte désormais 89 points à 5 jours de la fin de la saison.

Liverpool a fait une première période difficile ne trouvant d’issue heureuse aux nombreuses occasions. Ce n’est que lors de la deuxième période, à la 71e minute de jeu que Sadio Mané a pu déverrouiller le schémas. Le deuxième but est arrivé à la 89e minute, réalisée par Curtis Jones qui a pris la place de Naby Keita, décisif sur le but de Mané. « Vous ne pouvez pas vous attendre à marquer quatre ou cinq buts à chaque match. Ils (les joueurs de Aston Villa) étaient très organisés et ont bien défendus. Mais nous avons poussé jusqu’à la fin et lorsque les écarts se sont ouverts, nous avons marqué deux buts » explique t’il.

Buteur à l’aller, Sadio Mané a réitéré son exploit face à Aston Villa. Selon Opta, il est impliqué dans huit buts de Liverpool face à Aston Villa en 5 rencontres. Il compte 6 buts et 2 passes décisives. Aston Villa est son deuxième équipe préférée après Crystal Palace « C’est une équipe chanceuse pour moi – je marque toujours contre eux. J’espère qu’ils resteront debout et que je pourrai marquer plus contre eux la saison prochaine. »

