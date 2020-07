Il y a toujours une place à prendre en pointe au Club Bruges et la surprise pourrait très bien venir d’un transfert effectué en janvier dernier.

Il y a quelques mois, le Club Bruges pensait avoir trouvé en Okereke la solution à ses problèmes d’attaquant. Mais après un début de saison tonitruant, le Nigérian de 22 ans est rentré dans le rang. Du coup, en janvier Krmencik est arrivé mais n’a pas non plus convaincu.

Toujours portés par Vanaken et Vormer, les Brugeois aimeraient avoir un attaquant capable de marquer 15 buts sur une saison et celui-ci pourrait être arrivé en janvier dernier. Tout droit venu du club de Casa Sports au Sénégal, Youssouf Badji a disputé les derniers mois avec les espoirs, même s’il est parti en stage hivernal avec le noyau A.

Agé de 18 ans, Badji a un bel avenir devant lui mais surtout il a déjà toutes les qualités pour s’imposer et avoir du temps de jeu au Club Bruges. Il a évidemment un excellent jeu de tête avec son 1M91, mais il est surtout puissant et rapide.

Ce week-end, il a fait une entrée remarquée avec Bruges contre OHL et il a presté à un très bon niveau pendant une heure de jeu. Il a d’ailleurs été récompensé de cette belle prestation par un but dans les dernières minutes. Décrochages, appels en profondeur, duels remportés: la panoplie complète de l’attaquant moderne.

On sent dans son jeu que le joueur a bien progressé en Belgique depuis son arrivée et finalement, peut-être que le nouvel attaquant de Bruges n’est pas encore là parce que….Philippe Clement veut jauger sa nouvelle pépite. Dans l’ossature où il y a toujours Okereke, Openda, et Krmencik, Badji pourrait se faire une place.

