L’ancien sociétaire du Casa Sport a disputé le premier match de préparation de la saison. Une rencontre de 60 minutes qui a vu la participation des jeunes et anciens joueurs de l’effectif du champion de Belgique. Le lionceau a fait une bonne prestation en marquant le 4e but, au moment où les autres attaquants n’ont pas convaincu. D’ailleurs, le club belge serait à la recherche d’un attaquant fort. Le prochain match d’entraînement est prévu le 25 juillet contre Lille. Le Club de Bruges se prépare pour la finale de la Coupe de Belgique le 1er août face à l’Antwerp.

First goal in 🔵⚫ for this youngster: cheeeeck! ✔ pic.twitter.com/UwoNsiE7g3

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 5, 2020