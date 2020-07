De père sénégalais et de mère allemande, Daniel Thioune, 45 ans est nommé nouvel entraîneur du club de Hambourg SV (D2) pour un contrat de deux ans.

Il est le quatrième entraîneur de Hambourg en deux ans et le premier entraîneur noir d’origine allemande dans l’une des divisions professionnelles du football allemand. « J’ai vu quelques obstacles de plus que d’autres. La couleur de ma peau a peut-être joué un rôle pour ne pas franchir certains obstacles, mais je ne sais pas si c’est vrai ou non. Je suis un décideur clair. Je préférerais mettre mon cou en jeu pour quelque chose que j’ai fait plutôt que pour quelque chose que je n’ai pas fait » a t’il déclaré dans une interview avec DW.

Daniel est un ancien footballeur qui a fait l’essentiel de sa carrière dans deux clubs : le VfL Osnabrück (de 1996 à 2002) et le Rot-Weiss Ahlen (de 2004 à 2010). L’année dernière, il était à la tête du VfL Osnabrück, un club de troisième division. Il succède à Dieter Hecking, qui a quitté Hambourg par consentement mutuel la semaine dernière après seulement un an de travail où le club a raté la montée.

« Je crois que nous sommes à une époque où la qualité fait quand même la différence. Et je dois avoir de la qualité, pour être en mesure d’entraîner dans un des trois principaux championnats du pays, C’est un processus qui doit mûrir, pour qu’un jour, ce soit la normalité. Peut-être que l’Allemagne a quelques étapes à franchir avant que ce soit le cas, pour que ce soit comme aux Pays-Bas ou encore en France » expliquait Daniel Thioune il y’a un an.

