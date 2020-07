D’un côté les Blues se doivent de prendre les trois points pour ne pas voir Manchester United prendre leur quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions. De l’autre côté du terrain se trouvent des Hornets en quête d’une première victoire depuis la reprise (2 nuls 1 défaite).

Actuel 17e de Premier League, Watford a besoin de points pour prendre le large sur la zone rouge qui n’est qu’à une petite longueur. Les hommes de Frank Lampard tenteront de faire oublier le match perdu en fin de rencontre face à West Ham mercredi.

Voici ce qu’ont concocté les deux coachs pour cette rencontre.

Three changes from last week…

Here's the Chelsea team to take on Watford this evening. 👊#CHEWAT pic.twitter.com/ACZk7qWtSa

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2020