Après avoir ficelé les combats revanches Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux et Eumeu Sène vs Bombardier, le promoteur Gaston Mbengue cherche un adversaire pour Reug Reug.

Interrogé par iGFM repris par wiwsport.com, le Don King de l’arène révèle qu’il souhaite boucler d’autres affiches pour la saison prochaine : « J’ai encore deux autres grands combats pour boucler peut-être. Je ne sais pas encore. »

Des affiches qui tournent autour de Reug Reug, roi incontesté de la lutte traditionnelle et nouvelle terreur de la lutte avec frappe. « Si Tapha Tine accepte d’affronter Reug Reug, il n’y a pas de problème, je peux finaliser. S’il ne l’accepte pas, il peut aller chercher ailleurs. Après Reug Reug peut affronter Forza et ce serait un combat logique. C’est juste des combinaisons possibles, mais rien n’est encore fait pour ces affiches évoquées » déclare Gaston Mbengue.

Mais pour ne pas voir flamber les cachets et exigences des lutteurs Gaston Mbengue précise : « Ce qui est sûr c’est que je ne vais plus courir derrière un lutteur. Je fais des propositions, celui qui les accepte tant mieux. Tous les lutteurs savent que je suis de retour, ils ne cessent de m’appeler. Personne ne me fera dépenser mon argent sur une affiche qui ne m’enchante pas. Donc soit les lutteurs acceptent les adversaires que je leur propose, soit ils cherchent ailleurs. »

