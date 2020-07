La matérialisation du combat Gris Bordeaux-Balla Gaye 2 signifie que Boy Niang 2 a perdu le Lion de Guédiawaye, au moins pour la saison prochaine. Et le lutteur de Pikine est loin d’être irréprochable.

Balla Gaye 2 a déjà disputé 25 combats contre 16 pour Boy Niang 2, soit 9 sorties de différence. Balla Gaye 2 a enregistré 21 victoires contre 13 pour Boy Niang 2, soit 8 de plus. Balla Gaye 2 a battu des icônes comme Modou Lô (2 fois), Baboye, Tyson, Yékini, Tapha Tine, Gris Bordeaux, tandis que les plus prestigieuses victimes de Boy Niang 2 sont Baye Mandione, Garga Mbossé, Gouye Gui et Sa Thiès.

Mieux ou pire (c’est selon), Boy Niang 2 et Balla Gaye 2 n’ont jusqu’ici aucun adversaire en commun. Dès lors, si on s’en tient strictement à leurs parcours, l’on peut dire, sans risque de se tromper, que les deux lutteurs ne boxent pas dans la même catégorie.

Cependant, pour donner un nouveau souffle à l’arène, nous éviter ces réchauffés interminables et inaugurer l’ère des combats aux relents de conflits de générations, le duel entre Thiapathioly et le Lion de Guédiawaye avait été fortement plébiscité. Et, pendant que Balla Gaye 2 hésitait encore, en particulier parce que plusieurs membres de son staff ne cautionnaient pas le duel. Boy Niang 2 multipliait les sorties pour charger l’ancien Roi des arènes.

La fixation sur le cachet, une grosse erreur

Dans ces conditions, si Balla Gaye 2 donne son feu vert pour un tel combat, contre l’avis de beaucoup de ses proches, Boy Niang 2 devait saisir l’opportunité et sauter dessus. Le camp de Pikine devait privilégier l’aspect sportif au détriment de l’aspect financier. Ce n’est pas tous les ans qu’on croise un adversaire de la trempe de Balla Gaye 2, en effet. Si Boy Niang 2 l’avait pris et battu, il aurait gagné doublement. Le fils de De Gaulle aurait définitivement intégré le cercle des VIP. En même temps qu’il pourrait réclamer, pour son prochain combat, au moins 100 millions de nos francs. Erreur de casting !

Le vin étant tiré, il faut absolument le boire. Boy Niang 2, pour rester dans des combinaisons contre les VIP, n’a plus le choix : rencontrer Tapha Tine ou Lac 2. Des combats qui ne se dessinent point. Autrement, Thiapathioly serait obligé de croiser des jeunes tels Reug Reug. Ce qui est moins envisageable si l’on sait que ce dernier est fortement plébiscité contre Sa Thiès, lui-même battu par Boy Niang 2. Sinon, une autre saison blanche serait inévitable. Ce qui lui ferait deux saisons blanches de suite, après une défaite devant Lac 2. Il y avait mieux à faire.

