L’Olympique de Marseille a mis la main mercredi sur Pape Gueye (21 ans), milieu de terrain international U19 tricolore (6 sélections), qui sortait d’une bonne saison avec Le Havre (25 apparitions en Ligue 2 et 2 passes décisives) et, après un vrai-faux départ à Watford, figurait sur les tablettes de nombreux clubs en L1 et en Europe.

Le jeune homme, qui s’est engagé avec les Phocéens jusqu’en juin 2024, s’est exprimé pour la première fois aux médias officiels du club sur son choix depuis le sud du Portugal, où l’OM effectue son premier stage de préparation. «J’ai choisi l’OM parce que, déjà, tout simplement, c’est un grand club. Tout le monde connaît l’OM dans le monde entier. Tout type de joueur rêve de jouer un jour à l’OM. C’est ce que j’envisageais étant plus petit. Aujourd’hui, je suis à l’OM, j’en suis très heureux», a-t-il lancé avant de poursuivre.

Un mix de Pogba et Kanté

«L’OM, ça attire. On connaît les supporters, le stade Vélodrome, la ville. Ils ont fait du bon boulot la saison passée. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Tout était là pour que je signe», a-t-il indiqué. À l’aise en sentinelle, mais polyvalent dans l’entrejeu, le natif de Montreuil est prêt à travailler pour s’imposer au sein de sa nouvelle écurie, où il connaît déjà Boubacar Kamara, côtoyé en sélections de jeunes. «Je sais que je vais devoir beaucoup travailler. Je suis un travailleur. J’ai choisi l’OM parce que c’est un bon challenge, avec de bons joueurs. Je vais apprendre au quotidien», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Avec un coach comme André Villas-Boas, je peux beaucoup progresser dans certains domaines. Je n’ai pas trop de craintes. Je sais que je dois beaucoup progresser», a-t-il martelé, souhaitant s’«intégrer le plus rapidement possible» pour «être bon sur le terrain». Admirateur de la technique de Paul Pogba et des qualités de récupération de N’Golo Kanté, Pape Gueye espère désormais franchir un palier sous les couleurs de l’OM.