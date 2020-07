Annoncé avec insistance en Angleterre avec Manchester City qui serait le favori dans le dossier, Koulibaly ne laisse pas indifférent les autres clubs notamment en Espagne, où l’Atletico Madrid affûte ses armes pour faire signer le roc.

Ce n’est plus un secret de polichinelle, le capitaine des Lions est le joueur le plus courtisé actuellement. Son nom figure sur la liste des plus grands clubs d’Europe. Selon II Mattino, l’Atletico envisage de faire une nouvelle offre pour le joueur de 29 ans. Alors que le président du club italien avertissait qu’il ne prenait pas en compte une offre inférieur ou égale à 60 millions, notre source informe que les toutes les offres reçu par la direction napolitain ne dépassent pas les 40 millions d’euros, celle de Liverpool y compris.

L’Atletico Madrid a pas mal de défenseurs centraux, mais le joueur de Napoli est sur sa liste de souhaits depuis des mois, et avec la situation actuelle et les prix (impact du Covid-19 sur la valeur marchande des joueurs), le moment est peut-être venu de bondir pour les colcheneros. Selon ‘Il Mattino’, l’Atletico envisage de faire une nouvelle offre au club italien de Koulibaly dans les prochains jours, plus que l’offre des Reds.

Notons que l’intérêt d’Everton est revenu massivement, mais les offres ne sont toujours pas raisonnables aux yeux de Naples qui a accepté de vendre Koulibaly après 6 bonnes années dans le club.

