Toujours absent dans le groupe du FC Barcelone qui s’est entraîné ce vendredi suite à leur match nul face à l’Atlético (2-2), Moussa Wague qui attend la décision du club espagnol, pourrait évoluer en Turquie.

La destination Turquie est de plus en plus évidente pour le latéral droit sénégalais. Selon les médias turcs, le transfert est facilité par les bonnes relations entre le président de Fenerbahçe (actuellement 6e de la SuperLig) et celui du FC Barcelone.

Le club turc voulait la paire Wague-Todibo. Les dirigeants Blaugrana ont donné le feu vert pour prêter Wague, concernant Todibo, il devrait évoluer dans un club français. Un deuxième prêt pour l’ancien pensionnaire de Aspire. Âgé de 21 ans, il est arrivé en Espagne en juillet 2019 et son contrat court jusqu’en juin 2023.

Alors qu’il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe première, Wague ne fait pas partie des plans de Quique Setien. Prêté à Nice, il n’a pu disputer que 5 matchs avant que la saison ne soit écourtée par la coronavirus. On ne sait pas encore les détails de la négociation entre Fenerbahce et Barcelone, la valeur marchande du joueur est estimée à 6 millions d’euros selon Transfermarkt.

