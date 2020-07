Le club breton s’intéresse au défenseur central de 24 ans. Pape Abou Cissé qui évolue à l’Olympiakos depuis 2017 pourrait revenir en France.

Florian Maurice, le directeur technique, a coché deux autres noms, entretenant un contact régulier avec l’entourage de l’Argentin Marcos Senesi (Feyenoord, 23 ans) et celui de Pape Abou Cissé, le colossal défenseur central d’1,97 m de l’Olympiakos (24 ans). Selon L’Equipe, Maurice a notamment supervisé Cissé, international sénégalais agressif et à l’aise des deux pieds, lors du 16e finale aller de Ligue Europa entre le club grec et Arsenal, le 20 février (0-1).

Pape Abou Cissé ancien pensionnaire de l’AS Pikine, a déjà évolué en France mais en deuxième division avec l’AC Ajaccio. Lors du mercato d’été passé, alors qu’il était pisté par Arsenal, le joueur n’a pas rejoint l’effectif d’un autre club anglais, Wolverhampton qui avait fait une première offre.

Cette saison, en championnat, il compte 6 matchs. Son temps de jeu a diminué en raison de douleurs qu’il a ressenti au retour de la CAN. Ce qu’il l’a éloigné pendant plusieurs semaines des pelouses. Champion de Grèce (5 matchs, deux buts), cette saison il a été décisif aussi en Europa League avec 2 matchs et 1 but marqué face à Arsenal, une qualification en huitièmes de finale.

