Si certains pensent que jordan Henderson mérite le titre de meilleur joueur de la Premier League cette année , l’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy, quant à lui, affrime que le trophée revient à l’international sénégalais Sadio Mané.

Murphy a choisi Sadio Mané comme le meilleur joueur des Reds, mais aussi de toute la Premier League. Selon lui, le prix mérite d’être attribué à Sadio Mané car il considérait que le joueur sénégalais méritait d’être choisi en raison de son rôle crucial dans le sacre des Reds.

“Personne ne mérite plus le prix du joueur de l’année que l’attaquant de Liverpool Sadio Mané.” a-t-il déclaré à Daily Mail.

“Sadio a été un joueur décisif de Liverpool. Il a largement participé à de nombreuses victoires des siens. Il est très solide et bon dans les airs en plus sa vitesse et sa capacité de tir sont exceptionnelle. Il est également formidable dans la direction opposée.” a-t-il ajouté.

“Robertson aime certainement jouer derrière lui parce qu’il connaît le travail défensif que fournie Mané”, a-t-il conclut.

