Avec la reprise après trois mois sans compétition, les performances des joueurs sénégalais sont scrutées de très près par tous les observateurs. wiwsport.com vous propose un classement des meilleurs buteurs sénégalais du moment.

À 35 ans, l’attaquant d’Alanyaspor Papiss Demba Cisse est le joueur sénégalais le plus prolifique du moment en Europe. Actuel deuxième meilleur buteur de la Super Lig, Cissé a trouvé le chemin des filets à 19 reprises cette saison en championnat. Il devance ainsi le tout nouveau champion d’Angleterre, Sadio Mané. La star de Liverpool arrive à la deuxième position. À quatre longueurs du co-meilleur scoreur en Premier League Aubameyang et Jamie Vardy, Sadio Mané, 15 réalisations, est talonné de près par l’Italo-sénégalais Davide Diaw. Même si son nom n’est pas connu du grand public, Davide Djily Diaw, sociétaire Cittadella en Série B est le deuxième meilleur buteur du championnat avec 13 pions dans son compteur. Il est le troisième sénégalais au classement, tout juste derrière l’inévitable Sadio Mané.

Au pied du podium, avec 12 buts, caracole l’attaquant de Metz. Capitaine et meilleur artificier de son équipe Habib Diallo n’aura malheureusement pas la possibilité d’évoluer dans ce classement puisque le championnat français a été stoppé définitivement à cause de la pandémie Covid 19. Idem pour les autres Lions de France. Avec 10 unités chacun, les deux internationaux sénégalais Abdoulaye Sané (Sochaux) et Mbaye Niang (Stade de Rennes) pourront être dépassés par Demba Ba et Famara Diedhiou, qui sont toujours en lice pour la course au meilleur buteur sénégalais de cette saison.

Le serial buteur de Kasimpasa trône à la neuvième place avec un ratio de 0,45 but par match, Mame Baba Thiam est devant Boulaye Dia qui complète notre top 10. L’attaquant de Reims, auteur de 7 buts en 24 matchs est le meilleur buteur de son club cette saison.

La liste en détail

Dans cette liste établie par wiwsport.com, vous allez découvrir le classement des meilleurs buteurs sénégalais dans les principaux championnats européens : France (L1 et L2), Italie (Serie A, Seri B) Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et Turquie sur la Saison 2019-2020.

wiwsport.com