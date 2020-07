Alain Giresse n’a toujours pas digéré la cinquième place de Sadio Mané au classement The Best 2019. L’un des managers les plus connus du football africain a affirmé encore une fois qu’il aurait choisi Sadio Mane avant Lionel Messi pour le prix du meilleur joueur de la FIFA de l’année dernière, mais quelqu’un d’autre a voté en son nom.