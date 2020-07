Première recrue de l’été à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye est d’ores et déjà considéré comme une bonne pioche sur plusieurs points.

Son talent, sa marge de progression et ses premières saisons au Havre, le tout à seulement 21 ans. Autre avantage non négligeable, le milieu de terrain arrive libre, ce qui a permis à l’OM de le faire signer sans dépenser un seul euro, en dehors de son salaire sur les quatre années de son contrat. En fin de contrat au Havre, Gueye a vu son contrat avec Watford, pour qui il avait signé il y a plusieurs mois, être invalidé par ses nouveaux agents, qui ont dénoncé de nombreux irrégularités. C’est donc en qualité de joueur libre que l’ancien havrais a rejoint l’OM. Mais du côté de la banlieue de Londres, on ne l’entend clairement pas de cette oreille, et le dossier Pape Gueye pourrait rapidement devenir un cas épineux.

Selon Manu Lonjon, Watford n’a absolument aucun accord avec le club provençal, ce dernier ne peut pas récupérer le joueur qui appartient aux Hornets en raison de l’antériorité du contrat. La formation de Premier League a d’ailleurs promis des suites juridiques au club qui lui fera signer un nouveau contrat. Et Watford compte bien aller au bout de cette affaire pour se faire entendre raison, et s’opposer à cette signature de Gueye à l’OM. Comme souvent dans ce cas de figure, c’est la FIFA, qui régie le monde des transferts, qui va être amené à juger si l’affaire devait être portée par Watford devant sa commission. Si les premiers éléments fournis à l’instance mondiale laissent penser que le milieu de terrain a bien un contrat en cours à Watford, il pourrait être suspendu provisoirement. Ensuite, l’enquête déterminera si l’OM avait raison ou non de faire signer un joueur déjà engagé ailleurs, alors que Watford ne l’a pas libéré. Un bel imbroglio qui peut aussi bien se terminer par un feu vert à sa signature à l’OM, mais aussi par une suspension du joueur, ou une amende salée à payer par l’ancien havrais à Watford.

Source : Foot01 avec wiwsport.com