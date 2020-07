Déjà champion, Liverpool subit la loi de Manchester City (3-0), ce jeudi, lors du choc de la 32e journée de Premier League.

La partie démarrait sur les chapeaux de roue. Alors que Gabriel Jesus était signalé hors-jeu sur son duel gagné face à Alisson, Ederson réalisait une belle double parade devant Salah et Firmino. Pas assez précis et trop brouillons dans leurs transmissions, les Skyblues s’exposaient et passaient proches de concéder l’ouverture du score sur une frappe du Pharaon repoussée par le poteau.

Malgré ces quelques frayeurs, Manchester City poussait et obtenait un penalty suite à une faute de Gomez sur Sterling, que De Bruyne transformait à contre-pied (1-0, 25e). Pas du tout dedans, les Reds craquaient à nouveau sur un contre parfaitement mené par Foden, qui mettait Sterling sur orbite pour le break (2-0, 35e). De quoi rendre furieux Jürgen Klopp, très irrité, qui baissait un peu plus les bras sur le superbe but de Foden après un joli une-deux avec De Bruyne (3-0, 45e).

