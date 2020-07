Déjà champion, Liverpool a coulé sur la pelouse de Manchester City (4-0), ce jeudi, lors du choc de la 32e journée de Premier League. La tête ailleurs, les Reds, inefficaces malgré de nombreuses situations chaudes, ont complètement explosé défensivement. Les Citizens n’ont laissé aucune chance aux Reds.

Liverpool a définitivement la tête ailleurs. Quelques jours seulement après l’obtention de leur premier titre depuis 30 ans, les Reds ont subi leur plus grand revers de la saison sur la pelouse de leur dauphin, Manchester (4-0), ce jeudi, lors du choc de la 32e journée de Premier League. Inoffensif et à la ramasse défensivement, le club de la Mersey n’a jamais existé face au champion sortant, qui ne lui a laissé aucune chance.

Liverpool prend l’eau

La partie démarrait sur les chapeaux de roue. Alors que Gabriel Jesus était signalé hors-jeu sur son duel gagné face à Alisson, Ederson réalisait une belle double parade devant Salah et Firmino. Pas assez précis et trop brouillons dans leurs transmissions, les Skyblues s’exposaient et passaient proches de concéder l’ouverture du score sur une frappe du Pharaon repoussée par le poteau.

Malgré ces quelques frayeurs, Manchester City poussait et obtenait un penalty suite à une faute de Gomez sur Sterling, que De Bruyne transformait à contre-pied (1-0, 25e). Pas du tout dedans, les Reds craquaient à nouveau sur un contre parfaitement mené par Foden, qui mettait Sterling sur orbite pour le break (2-0, 35e). De quoi rendre furieux Jürgen Klopp, très irrité, qui baissait un peu plus les bras sur le superbe but de Foden après un joli une-deux avec De Bruyne (3-0, 45e).

De Bruyne-Sterling, duo gagnant

Déchaînés, les Skyblues l’étaient toujours au retour des vestiaires, avec trois énormes occasions pour Gabriel Jesus, Sterling et Foden. En face, les Reds ne profitaient pas des cadeaux offerts par la défense mancunienne, Mané se trouant complètement sur une ouverture lumineuse d’Henderson. Tout le contraire de Sterling, qui profitait d’un nouveau caviar de De Bruyne pour éliminer Robertson et obliger Oxlade-Chamberlain à marquer contre son camp (4-0, 66e).

Les jambes lourdes, le moral ailleurs, les Scousers vivaient un calvaire qui aurait pu être encore plus pénible sans les nombreuses actions gâchées par Manchester City, aussi affamé que maladroit dans le dernier geste. Pas de quoi gâcher le plaisir de Pep Guardiola, qui pouvait se féliciter de cette prestation proche de la perfection et très prometteuse avant les prochains rendez-vous décisifs en FA Cup et Ligue des Champions.

Maxifoot