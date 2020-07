Les combats Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux et Eumeu Sène vs Bombardier seront ficelés par Gaston Mbengue. Les quatre lutteurs recevront leurs avance ce jeudi.

Le remake entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 sera ficelé par Gaston Mbengue, informe le journal sunulamb. Gris Bordeaux qui a longtemps clamé une clarification de ce combat est satisfait d’autant qu’il a toujours refusé les avances de Sa Thiès. Pour Balla Gaye 2, ce sera aussi l’occasion de confirmer pour reconquérir le titre de roi des arènes.

En outre, le combat Eumeu Sène vs Bombardier sera aussi ficelé et les deux camps recevront leurs avances ce jeudi. Eumeu avait battu le B52 le Mbour en 2018 pour devenir roi des arènes. L’heure de la revanche a donc sonné et le promoteur officialisera le duel ce jeudi.

wiwsport.com