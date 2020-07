Sa relation avec Sadio Mané fait souvent l’objet de polémique sur la toile. Les deux attaquants très convoités en Europe sont les poules aux yeux d’or de Jurgen Klopp. Salah qui a rejoint Mané à Liverpool confie qu’il voulait savoir s’il n’allait pas rivaliser avec Sadio Mané sur le côté droit.

En provenance de l’AS Roma, Mohamed Salah a rejoint Liverpool à l’été 2017 pour la somme de 42 millions d’euros soit l’un des transferts les plus chers des Reds. Un investissement bénéfique car l’Egyptien s’est rapidement imposé dans l’attaque des Reds avec Firminho et Mané.

Mohamed Salah a révélé que la première question qu’il avait posée à Jurgen Klopp après avoir signé pour Liverpool était de savoir s’il remplacerait Sadio Mané sur l’aile droite. Salah a admis qu’il avait initialement cherché à obtenir des éclaircissements avec Klopp sur quel coté jouer dans l’attaque de de Liverpool car il avait des craintes de rivaliser avec Mané. « Il a beaucoup parlé avec moi et c’est son projet sportif qui m’a rendu très excité. Ma première question pour lui était : Et Sadio? Car nous jouons dans la même position. Et il (Klopp) a dit que Mané jouera à gauche » rapporte Yahoo-sports.

Salah et Mané ont fait les gros titres en septembre passé après avoir semblé s’affronter lors de la victoire 3-0 de Liverpool sur Burnley. Le premier cité a choisi de tirer au lieu de passer à son coéquipier ouvert à un moment clé du match, ce qui a laissé l’attaquant sénégalais visiblement furieux.

Salah est revenu sur sur ce fait en expliquant que lui et Mané ont rapidement résolu leurs différences pour le bien du groupe de Liverpool: « Cela n’a pas pris trop de temps. Ce n’était pas un affrontement, c’était juste une situation dans le match et on l’a dépassé rapidement. «

Co-meilleurs buteurs l’année passée avec 22 buts, les deux attaquants forment le meilleur duo en Premier League avec 32 buts inscrits. Sadio Mané compte actuellement 15 buts et 9 passes décisives et Mouhamed Salah 17 buts et 7 PD.

