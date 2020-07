La décision de la Confédération Africaine de Football de reporter l’édition 2021 de la CAN à janvier 2022 ne surprend guère le président de la fédération sénégalaise de Football. Me Augustin Senghor a livré ses impressions suite à ce changement de calendrier du rendez-vous continental.

« Le report de la CAN 2021, c’est une décision tout à fait logique, compte tenu du fait qu’on se rend compte aujourd’hui que la maladie n’a pas reculé. Et surtout, on n’a pas pu jouer ne serait-ce que la moitié des matches des éliminatoires. Alors qu’on a que 2 mois sur l’année où on pourra jouer des éliminatoires. Même si, au Cameroun, ils ne sont pas prêts sur le plan organisationnel, sur le plan médical la maladie n’a pas encore reculé de sorte qu’on ne peut pas imaginer jouer une Can avec des stades vides. Par ce qu’une CAN, c’est une fête. Et le Cameroun veut organiser une grande fête. Je pense que c’est une bonne chose que la CAF ait décidé de reporter d’une année la compétition. La conséquence, effectivement, c’est qu’à premiere vue, on peut être déçu, parcequ’on s’attendait à jouer avec notre équipe nationale cette CAN en 2021. Mais tout compte fait, cela nous donne le temps de bien nous préparer pour pouvoir participer à cette CAN mais aussi d’assurer une qualification à la Coupe du Monde 2022. Ce sont deux échéances qui vont venir et la motivation restera intacte sur les deux compétitions » affirme le patron du football sénégalais dsns les colonnes du journal stades.

wiwsport.com