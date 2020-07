A Liverpool depuis 2016, Sadio Mané s’est construit une place de choix dans l’effectif des Reds. Incontournable dans l’attaque, il est décisif dans chaque trophée remportée par Liverpool.

En 163 rencontres, l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg a inscrit 78 buts, délivré 28 passes décisives et est impliqué dans 106 buts de Liverpool. D’où les éloges de Jamie Redknapp! « Quand ils (Les dirigeants de Liverpool) l’ont signé de Southampton, il y avait quelques sourcils levés, mais il est arrivé à etre incroyable dans l’équipe », a déclaré Redknapp à Sky Sports .

« Il est fait de granit. Il est si fort, il est brillant dans les airs, il attaque le poteau arrière aussi bien que n’importe qui et il peut finir sur l’un ou l’autre pied » a commenté l’ancien milieu de terrain des Reds. Selon lui, Sadio Mané est la machine qui a conduit le sacre cette saison. « Il est juste un joueur phénoménal, excellent à jouer de ce côté-là, où il mettra le ballon dans le leader et Roberto Firmino le mettra en place. Il est une machine absolue à chaque match. Il obtient des buts inattendus, de grands buts , il s’en fiche, et c’est ce qui le distingue. «

Lié avec Liverpool jusqu’en 2023, Sadio Mané, vainqueur de la ligue des champions, de la coupe du monde des clubs, co-meilleur buteur de la Premier League, et champion d’Angleterre est sous les radars du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. Klopp ne veut surtout pas en entendre parler…

