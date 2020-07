La CAN 2023 programmée en Côte d’Ivoire, aura bien lieu en Côte d’Ivoire en … 2023 a confirmé en conférence de presse, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, qui a égalemen rappelé le précédent des années 2012-2013 lorsque deux CAN s’étaient enchaînées au moment du passage des années paires aux années impaires.

Avec la Coupe du monde 2022 programmée du 21 novembre au 18 décembre, soit un mois avant les dates envisageables de la CAN 2023, et avec l’impossibilité de jouer en été pour cause de saison des pluies , cette édition pourrait toutefois poser problème dans les prochains mois.

wiwsport.com