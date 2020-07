Baye Oumar Niasse fait ses adieux à Everton et fait un don à un organisme de bienfaisance

L’aventure entre Baye Oumar Niasse et Everton est terminé. L’attaquant de 30 ans est sans club à partir de ce 1er juillet. Il a publié une déclaration pour remercier les Toffees et partage un pourcentage de son salaire à une organisation de bienfaisance.

Transféré du Lokomotiv Moscou en 2016 pour rejoindre Everton, Baye Oumar Niasse est libéré par le club anglais. Ce mercredi, il a partagé au site anglais Echo, sa lettre d’adieu aux Toffees. Il a remercié Roberto Martinez (entraineur d’Everton lors de sa premiére saison) et le conseil des Bleus de lui avoir donné la chance de jouer en Premier League.

« Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Everton FC de m’avoir donné l’opportunité de participer à la Premier League anglaise. En particulier, un merci spécial à M. Roberto Martinez et au Conseil d’Everton pour avoir rendu cela possible. Et j’encouragerai toujours tout jeune athlète noir à venir en Angleterre et à se produire au plus haut niveau, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis. Le personnel des coulisses d’Everton, les fans et le nord-ouest de l’Angleterre m’ont accueilli à bras ouverts et je ne peux que vous le redire, merci. »

L’ancien joueur de l’US Oakam a révélé qu’il donnait une partie de son salaire de la dernière semaine à un organisme de bienfaisance de Liverpool. « J’ai décidé de faire don d’un pourcentage de ma dernière semaine de salaire au St Andrew’s Community Network, qui gère la North Liverpool Foodbank », une banque alimentaire.

« Ils font un travail extraordinaire dans des circonstances très difficiles et ils nous rappellent qu’ensemble, nous pouvons tous contribuer et jouer un rôle actif et positif dans la société. J’attends maintenant avec impatience mon prochain défi dans le football » explique t’il.

