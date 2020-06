Initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun, la CAN 2021 va être reportée d’un an. Cette décision n’est pas encore officielle mais elle est prise en comité exécutif. La CAF va se prononcer sur les tenants et les aboutissants.

C’est une journée spéciale pour le football africain. En effet, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, va prendre la parole pour évoquer le nouveau calendrier des compétitions, à la suite des nombreux reports lors de la crise sanitaire mondiale du nouveau coronavirus.

Cette décision a été prise en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus et surtout à cause des problèmes de calendrier puisque 4 matchs des éliminatoires restent à disputer avec seulement deux dates FIFA disponibles, en octobre et en novembre. Plutôt que de reporter l’événement de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a préféré le reporter d’un an.

#CHAN2020 en janvier 2021#CAN2021 reportée à janvier 2022

D'autres décisions du comité exécutif de la CAF à suivre

Conférence de presse à 15h GMT — Mansour Loum (@Mansour_Loum) June 30, 2020

عاجل | الكاف تؤجل كأس أمم إفريقيا الكامرون 2021 الى موعد لاحق pic.twitter.com/EjNf3aRY9t — Arryadia TV (@arryadiatv) June 30, 2020

Le Comité exécutif de la CAF @CAF_Online a décidé du report de la Coupe d'Afrique des nations en Janvier 2022 ! #CAN2021 pic.twitter.com/bgCSGjaBfH — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) June 30, 2020

wiwsport.com