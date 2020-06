La CAN 2020 féminine n’aura pas lieu. Alors que la CAN 2021 hommes et le CHAN 2020 sont reportées, la confédération africaine de football a décidé simplement d’annuler cette compétition des dames.

Depuis le retrait du Congo, initialement désigner pour abriter cette compétition, le doute planait sur la tenue de cette coupe d’Afrique des nations qui devait avoir lieu en fin d’année. Le Nigéria et la Guinée avaient présentés leurs candidatures pour être le pays hôte. Mais leurs dossiers n’étaient pas complètes selon le secrétaire général de la CAF. S’y ajoute que les quaifications sont suspendues à cause de la Covid-19.

Lors de la réunion du comité exécutif de la CAF, une nouvelle compétition a été décidée, la ligue des champions féminine. La date n’est pas encore connue « à l’horizon 2021 ». Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a fait l’annonce. « Avant la crise, j’avais affirmé que le développement du football féminin et des catégories jeunes restent notre priorité. je le pense toujours et ces axes sont maintenues. Je tiens donc à vous dire ma fierté de voir naître une ligue des champions féminine sur le continent africain. Cette décision que nous avons prise aujourdhui est un message fort envoyé aux femmes africaines et aux amoureux de notre sport. »

wiwsport.com