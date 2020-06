Liverpool devrait vivre un mercato estival assez calme. C’est en tout cas ce qu’a expliqué son entraîneur Jürgen Klopp, qui ne s’attend pas à faire des folies. Tout d’abord en raison du contexte actuel et la crise liée à la pandémie de coronavirus.

« Le Covid a évidemment influencé le marché et ce ne sera très probablement pas l’été le plus agité au monde », a affirmé le coach des Reds, qui estime aussi ne pas avoir besoin de modifier son effectif : « Cette équipe… Regardez-la ! Ce n’est pas un effectif qu’on doit changer maintenant en se disant : OK, on a besoin de quelqu’un à ce poste et cet autre poste. (…) On ne peut pas dépenser des millions et des millions juste parce qu’on en a envie ou parce que c’est sympa de le faire. Nous n’avons jamais voulu cela. »

Sacré champion d’Angleterre avec 28 victoires, 2 nuls et une défaite en 31 journées de Premier League, le club de la Mersey a dominé le championnat anglais cette saison. En revanche, les Reds ont été éliminés dès les 8es de finale de la Ligue des Champions par l’Atletico Madrid.

Source : Footmercato