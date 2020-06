Si l’Amiens SC a retrouvé le chemin de l’entraînement en début de semaine dernière, quatre joueurs dont Moussa Konaté, manquaient encore à l’appel.

Disposant de vacances prolongées, ils sont attendus au plus vite par Luka Elsner et son staff technique.

Après plus de trois mois et demi loin des terrains, les joueurs de l’Amiens SC ont retrouvé le chemin de l’entraînement lundi dernier. Tous sauf trois puisque Steven Mendoza, Bongani Zungu et le sénégalais Moussa Konaté, en vacances à l’étranger, manquaient à l’appel, précise le site du club.

L’ancien joueur de Touré Kounda en vacance au Sénégal, est attendu dans les jours. Pour rappel, Moussa Konate et le club aimeraient bien terminer leur collaboration cette année.

Reste encore à trouver un club susceptible de faire une offre convenable pour l’international sénégalais.

wiwsport.com